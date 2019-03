dEUS speelt 'The Ideal Crash' ook integraal op Cactusfestival

Van de nieuwe namen die Cactusfestival vrijdagochtend heeft gelost, is dEUS de grootste blikvanger. Tom Barman en de zijnen komen naar het Brugse Minnewaterpark om hun derde album The Ideal Crash, in 2019 twintig jaar oud, integraal te spelen. Hetzelfde doen ze in mei ook al acht keer in de Ancienne Belgique. dEUS speelt op de slotdag van Cactus, zondag 7 juli, en krijgt daar het gezelschap van Parquet Courts, de Amerikaanse punkers die vorig jaar het goed onthaalde album Wide Awake! uitbrachten. Ook Band of Horses, Aldous Harding en Neneh Cherry staan dan op de line-up.

Op zaterdag 6 juli krijgen Bloc Party en Joe Jackson het gezelschap van twee porties gitaargeweld van het Australische Rolling Blackouts Coastal Fever en Whispering Sons. Vrijdag 5 juli, de openingsdag, is voorlopig dan weer helemaal gewijd aan synthpop van eigen bodem, met naast headliner Oscar and the Wolf ook SX en Faces On TV.

Kaarten voor Cactusfestival zijn nu te koop op de website van het festival.