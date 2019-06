Het festival in de bossen van het Waalse Massembre versterkt zijn line-up met zeven acts van eigen bodem.

The Germans, Stijn, Stadt en Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson stonden al op de affiche van Deep In The Woods, het stemmige festival in Massembre. Daar zijn vrijdag nog eens zeven namen bijgekomen, allemaal Belgisch en beloftevol.

Het lijstje toevoegingen wordt getrokken door Charlotte Adigéry. Ook de knetterende elektropop van Borokov Borokov is op het appel, net als het funky zusjesduo Juicy, Bolt Ruin en Slumberland. Verder tekenen het Doornikse duo Glass Museum en elektronicaproducer Susobrino present.

Tickets voor Deep In The Woods zijn inmiddels te koop. Alle info vindt u hier.