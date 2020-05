De Amerikaanse Cecile is gastzangeres bij Sophie, Homeshake en Tops. Ze heeft een indrukwekkende falsetto en maakt mystieke popmuziek.

Aka: Caila Thompson-Hannant

...

Cecile Believe debuteert deze week met het album Made in Heaven, maar de Canadese vrouw achter dat alter ego is lang niet aan haar proefstuk toe: Caila Thompson-Hannant heeft er al heel wat muzikale levens op zitten, eerst als lid van indierockbands als Shapes and Sized en Think about Life, later solo als Mozart's Sister. Haar zonderlinge synthpop onder die alias trok zelfs de aandacht van Pitchfork en NME en haar eerste album kwam uit bij Sufjan Stevens label Asthmatic Kitty. Toch vond Thompson-Hannant dat het na twee albums tijd werd om te herbronnen. Ze verhuisde naar LA, veranderde haar artiestennaam in Cecile Believe en ging op zoek naar gelijkgezinden om mee samen te werken. Met succes: Sophie nodigde haar uit om mee te schrijven aan en te zingen op haar invloedrijke debuut Oil of Every Pearl's Un-Insides en Cecile Believes indrukwekkende falsetto werd voer voor menig analyse en extatische lofuiting. Luister naar Sophies Is It Cold in the Water? en u begrijpt meteen waarom. Later volgden gastbijdrages op platen van Tops, Kero Kero Bonito, Homeshake en Austra, maar sinds kort brengt ze ook zelf muziek uit onder haar nieuwe naam. Made in Heaven is een verzameling melancholische, mystieke en schilderachtige songs die onmogelijk onder één vlag te vangen zijn, maar verrassend lekker in het gehoor liggen. Inhoudelijk documenteert de plaat haar pad naar nuchterheid. 'It's not my fault / I threw up in the garden / Made out with your boyfriend / Help me I need some guidance', zingt ze onverbloemd op de single Pick Up the Phone. Geloof ons: Cecile Believes muziek is het enige roesmiddel dat u momenteel nodig hebt. Een willekeurige quote: 'Sinds ik nuchter ben, voelt muziek schrijven veel echter aan. Ik was plots in staat om moeilijke vragen te stellen en eerlijk te zijn over wat ik echt wil zeggen.'