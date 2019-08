column

'De Vlaamse canon van Bart De Wever zal een mixtape nodig hebben'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

'Wie zich in de Belgische muziekgeschiedenis verdiept, leert meer over het huidige Vlaanderen dan het hele oeuvre van Hendrik Conscience en Willem Elsschot te lezen', schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel. 'Grootsheid zit ook in onze kleine kantjes'.

Verontwaardiging, maar ook gegniffel, en zelfs onvervalst hoongelach viel vanuit verschillende hoeken op te tekenen, toen Vlaams informateur Bart De Wever in zijn startnota een lans brak voor het opstellen van 'een Vlaamse canon'.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×