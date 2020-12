Terwijl u thuis brood zat te bakken, schreven deze artiesten platen bij elkaar op ietwat ongebruikelijke locaties.

De fancy boshut van Taylor Swift

Omajurken, vlechtjes, boswandelingen, kwetsbare pianoballades en referenties aan Jane Eyre: ook Taylor Swift heeft dit jaar cottagecore ontdekt. Folklore, dat deze zomer verscheen, is haar meest ingetogen, folky plaat geworden. Voor die postpopsound schakelde ze de hulp in van Aaron Dessner van The National en Bon Iver en maakte ze gebruik van Long Pond, een uit de kluiten gewassen boshut annex opnamestudio in New York. Het resultaat is zonder twijfel een van dé quarantaineplaten van het jaar. Vorige week voegde ze daar nog Evermore aan toe, een volwaardig nieuw album gepuurd uit dezelfde sessies, maar met deze keer ook gastrollen voor Haim en een duet met Matt Berninger.

De iets minder fancy boshut van Adrianne Lenker

Ook de indiefolkers van Big Thief zagen al hun concerten afgelast worden. Frontvrouw Adrianne Lenker besloot in afwachting dan maar twee soloplaten op te nemen: Songs en Instrumentals, uitgebracht als dubbelalbum. Daarvoor huurde ze een simpele éénkamerhut in Massachusetts die haar deed denken aan 'de binnenkant van een akoestische gitaar'. Tussendoor kookte ze op een houtstoof en ging ze baden in de rivier. Hadden we al gezegd dat cottagecore een dingetje was dit jaar?

De Toyota 4Runner van Fleet Foxes

Technisch gezien is Shore geen quarantaineplaat - de nummers werden pre-corona opgenomen - alleen was het album zonder die quarantaine misschien nooit verschenen. Frontman Robin Pecknold kreeg namelijk maar geen lyrics bij elkaar gepend. Tot covid-19 de wereld overspoelde, de zanger om de tijd te doden lange ritten met zijn Toyota 4Runner begon te maken en hij onderweg plots wél in staat was om teksten te verzinnen en zo alsnog het album af te werken.

De Zoomsessies van Charli XCX

Weinig platen die 2020 zo goed samenvatten als How I'm Feeling Now, tijdens zes weken lockdown geschreven, opgenomen en geproducet bij Charli thuis tijdens zes weken lockdown. Mét de hulp van haar fans: de zogenaamde angels mochten via Zoomcalls mee brainstormen over titels, lyrics en artwork en kregen continu updates van de popfuturiste. Zélfs over haar mental breakdowns. Een eerlijk, dansbaar autotuneverslag van verwarrende tijden.

De boerderij van Paul McCartney

Macca mag dan al lang de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd zijn, ook in pandemietijden weigert hij zijn tijd te verdoen met kaarten en blijft hij liever creatief. Zo schreef hij in zijn boerderij in Sussex vrij impulsief McCartney III bij elkaar, zijn achttiende soloplaat waarvoor hij alle instrumentatie en productie op zich nam. Een productieve lockdown dus. (Zelf spreekt hij overigens liever van een rockdown.)

Omajurken, vlechtjes, boswandelingen, kwetsbare pianoballades en referenties aan Jane Eyre: ook Taylor Swift heeft dit jaar cottagecore ontdekt. Folklore, dat deze zomer verscheen, is haar meest ingetogen, folky plaat geworden. Voor die postpopsound schakelde ze de hulp in van Aaron Dessner van The National en Bon Iver en maakte ze gebruik van Long Pond, een uit de kluiten gewassen boshut annex opnamestudio in New York. Het resultaat is zonder twijfel een van dé quarantaineplaten van het jaar. Vorige week voegde ze daar nog Evermore aan toe, een volwaardig nieuw album gepuurd uit dezelfde sessies, maar met deze keer ook gastrollen voor Haim en een duet met Matt Berninger. Ook de indiefolkers van Big Thief zagen al hun concerten afgelast worden. Frontvrouw Adrianne Lenker besloot in afwachting dan maar twee soloplaten op te nemen: Songs en Instrumentals, uitgebracht als dubbelalbum. Daarvoor huurde ze een simpele éénkamerhut in Massachusetts die haar deed denken aan 'de binnenkant van een akoestische gitaar'. Tussendoor kookte ze op een houtstoof en ging ze baden in de rivier. Hadden we al gezegd dat cottagecore een dingetje was dit jaar? Technisch gezien is Shore geen quarantaineplaat - de nummers werden pre-corona opgenomen - alleen was het album zonder die quarantaine misschien nooit verschenen. Frontman Robin Pecknold kreeg namelijk maar geen lyrics bij elkaar gepend. Tot covid-19 de wereld overspoelde, de zanger om de tijd te doden lange ritten met zijn Toyota 4Runner begon te maken en hij onderweg plots wél in staat was om teksten te verzinnen en zo alsnog het album af te werken. Weinig platen die 2020 zo goed samenvatten als How I'm Feeling Now, tijdens zes weken lockdown geschreven, opgenomen en geproducet bij Charli thuis tijdens zes weken lockdown. Mét de hulp van haar fans: de zogenaamde angels mochten via Zoomcalls mee brainstormen over titels, lyrics en artwork en kregen continu updates van de popfuturiste. Zélfs over haar mental breakdowns. Een eerlijk, dansbaar autotuneverslag van verwarrende tijden. Macca mag dan al lang de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd zijn, ook in pandemietijden weigert hij zijn tijd te verdoen met kaarten en blijft hij liever creatief. Zo schreef hij in zijn boerderij in Sussex vrij impulsief McCartney III bij elkaar, zijn achttiende soloplaat waarvoor hij alle instrumentatie en productie op zich nam. Een productieve lockdown dus. (Zelf spreekt hij overigens liever van een rockdown.)