Na de breuk met Robert Pattinson en een zware operatie pakt muzikaal stijlicoon FKA Twigs uit met een album waarop haar kwetsbaarheid, haar verdriet en haar herstel centraal staan. 'Mijn hele blauwdruk is hertekend. Ik ben een nieuw mens, met een nieuw lichaam, en mijn pijngrens is hoger dan ooit.'

Zoals veel beginnende artiesten wier schouders de last van een hype moeten dragen, betoonde Tahliah Barnett, aka FKA Twigs, zich een wispelturige, soms tegendraadse gesprekspartner toen we haar in 2014, ten tijde van haar debuutalbum LP1, voor het eerst spraken. Ze beweerde liever te praten over 'de muziek en het creatieve proces' dan over zichzelf en kaatste vaak vragen terug of ontweek ze. Nu, vijf jaar later, lijkt de geschiedenis zich te herhalen.

...