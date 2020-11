Bob Van Staeyen, zanger en gitarist van de Antwerpse groep De Strangers, is overleden. Hij werd 84.

'Bob is gisteren, 14 november 2020, overleden,' klinkt het op de Facebookpagina van De Strangers. 'Zijn stem zal nooit meer weerklinken. Er rest alleen maar "Antwarpe... De lichtjes oep de Schelde, den beiaard van den tore...".'

Robert - Bob - Van Staeyen speelde een halve eeuw bij De Strangers. Hij vervoegde de Antwerpse groep als vervanger van Gust Torfs in 1964. Van Staeyen dook ook op op televisie, hij had kleine rollen in onder meer Familie en Benidorm.

De Strangers werden bekend met humoristische en maatschappijkritische liedjes. Ze schreven teksten in het Antwerpse dialect op melodieën van bekende hits, zoals Schele Vanderlinden, op de tekst van Gigi L' Amoroso van Dalida en Bij de rijkswacht, op In The Navy van de Village People.

In 2017 vierden De Strangers hun 65e verjaardag en nam de groep afscheid van hun fans in de Roma in Borgerhout met twee uitverkochte concerten. Naast Bob Van Staeyen stonden toen Alex Boeye (86), Nest Adriaensen (79) en John De Wilde (87) op de planken. (Belga)

