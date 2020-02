Yong Yello, producer van onder meer Glints, haalde de finale van De Nieuwe Lichting met het wrange 'Als ge slaapt'. Het nummer over een overspelige vader heeft nu ook een videoclip: 'Ik voel heel vaak de drang om te ontsnappen aan de sleur en ga daar vrij extreem in.'

's Ochtends ontbijt maken voor moeder de vrouw, 's avonds de ideale echtgenoot uithangen en 's nachts van bil gaan in een anders bed: dat is in een notendop de synopsis van Yong Yello's nieuwe single Als ge slaapt. Bij het nummer hoort nu ook een clip, waarin Yello zelf de hoofdrol speelt als schuinsmarcheerder van dienst. Net als hij laat ook regisseur Yaqine Hamzaoui, pas nog aangesteld als huisfotograaf van de AB, dag en nacht hard botsen: eerst de perfecte, zelfs wat overbelichte familiezondag in vijftig tinten pastel, dan beverige amateurbeelden uit nachtwinkels en in groenig licht badende bedscènes.

Wie de laatste weken naar Studio Brussel heeft geluisterd, kent Als ge slaapt al, want Yello haalde met zijn wrange hiphopchanson de finale van De Nieuwe Lichting. Maar zelfs wie de talentenjacht niet heeft gevolgd, kan de muziek van Yong Yello al hebben gehoord. De Antwerpenaar is al sinds zijn elfde aan het producen en heeft nummers voor onder anderen Tourist LeMC, Glints en Noémie Wolfs op zijn palmares staan. Dat hij ondanks die knappe adelbrieven De Nieuwe Lichting niet won, vindt hij niet al te erg: 'Het is altijd onvoorspelbaar op wat het publiek uiteindelijk zal stemmen. Ik ben al blij dat Als ge slaapt goed vertrokken is.'

Henry Mancini

Achteraf gezien een vliegende start, maar om daar te geraken nam Yello wel zijn tijd: Als ge slaapt is ruim drie jaar oud. 'Het staat op de plaat die ik als afstudeerproject maakte aan het conservatorium van Gent', vertelt hij. 'Sindsdien is mijn tijd vooral naar projecten van anderen gegaan en is mijn eigen album in de schuif blijven liggen. Als ge slaapt had normaal in september vorig jaar moeten uitkomen, maar twee dagen voor de release heb ik beslist om De Nieuwe Lichting af te wachten. Mijn album volgt normaal dit najaar.'

'Ik was even bang dat ik mijn eigen nummer beu zou zijn gehoord, maar ik ben nog altijd tevreden over dat lied. Mijn liefde voor filmcomponisten als Henry Mancini en John Barry zit erin, maar ook die voor NTM, een Franse rapgroep waar ik al naar luister sinds de derde kleuterklas. De melancholische sfeer die in veel van hun muziek zat, heeft mij voor een groot stuk gevormd.'

Vinylverslaving

Een dreumes die naar Franse rap luistert? Het kan niet anders of Yello is muzikaal opgevoed. En dat is hij ook, te beginnen met zijn naam. Yello is namelijk vernoemd naar Yello, de Zwitserse, wat schmaltzige elektropopband waar zijn vader fan van was. 'Mijn vader was een beetje vinylverslaafd en nam me vaak mee naar de platenwinkel. Mijn moeder was minder fanatiek met muziek bezig, maar stond er wel op dat ik een instrument zou leren spelen. Mijn jongste broer Aiko is muzikant, maakt ook zelf producers en speelde piano op Als Ge Slaapt. Mijn oudste broer was vroeger ook bezig met producen, maar is intussen advocaat', lacht Yello.

Nog één vraag die plagend in de lucht blijft hangen: is Als ge slaapt autobiografisch? 'Je bent niet de eerste die dat wil weten', lacht Yello. 'Ik heb weleens iemand bedrogen, ja, en ik ben zelf ook al bedrogen geweest. Uiteraard is het gebaseerd op die eigen ervaringen en op situaties die ik in mijn omgeving heb gezien, ook al is het verhaal van Als Ge Slaapt op zich. Ik zing in al mijn nummers over dingen die ik ken. Anders kun je niet deftig over iets vertellen, vind ik: je moet een onderwerp door en door begrijpen en je volledig kunnen inleven. Het escapisme in dat nummer is wel typisch voor mij. Ik voel heel vaak de drang om te ontsnappen aan de sleur en ga daar vrij extreem in: óf een tijdlang hard werken en de huismus uithangen, óf dagenlang feesten tot de zon opkomt. Ik ben nogal zwart-wit.'

