De concertzaal in Borgerhout houdt haar deuren gesloten tot na de zomervakantie.

Antwerpse concertzaal De Roma heeft besloten tot ten minste eind augustus alle voorstellingen af te gelasten. De activiteiten en concerten krijgen zoveel mogelijk een plek in seizoen 2020-2021. Tickethouders krijgen nieuwe data via e-mail te horen.

Het muziekhuis roept op om tickets voor het najaar te blijven kopen en tickets van een geannuleerd of uitgesteld concert te doneren waar kan. Zo kunnen muziekliefhebbers De Roma deze periode helpen overbruggen.

Ook Amor, het restaurant dat bij de zaal hoort, blijft voorlopig dicht. 'Mensen samenbrengen en met elkaar verbinden is wat we doen, wat we het liefste doen, waar we goed in zijn. Hou het veilig en gezond, we verwelkomen je zo snel mogelijk opnieuw met veel liefde in onze zaal,' klinkt het.

Antwerpse concertzaal De Roma heeft besloten tot ten minste eind augustus alle voorstellingen af te gelasten. De activiteiten en concerten krijgen zoveel mogelijk een plek in seizoen 2020-2021. Tickethouders krijgen nieuwe data via e-mail te horen.Het muziekhuis roept op om tickets voor het najaar te blijven kopen en tickets van een geannuleerd of uitgesteld concert te doneren waar kan. Zo kunnen muziekliefhebbers De Roma deze periode helpen overbruggen.Ook Amor, het restaurant dat bij de zaal hoort, blijft voorlopig dicht. 'Mensen samenbrengen en met elkaar verbinden is wat we doen, wat we het liefste doen, waar we goed in zijn. Hou het veilig en gezond, we verwelkomen je zo snel mogelijk opnieuw met veel liefde in onze zaal,' klinkt het.