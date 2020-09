Van een duffe tandartspraktijk naar de slaapkamer van hipsters: Enya herrijst.

Als je erop begint te letten, zie je haar overal opduiken: Enya is terug van nooit echt weggeweest. Stanley uit de populaire Netflix-reeks I Am Not Okay with This combineerde een babyblauw kostuum met een T-shirt van Enya en werd daarmee prompt een stijlicoon. FKA Twigs inspireerde haar song Thousand Eyes op haar. Weyes Blood noemt haar in interviews een noise-artiest die evenveel aandacht verdient als The Beatles. De jonge regisseur en comedian Bo Burnham schreef geheel onironisch een brief naar Enya om haar te vragen of hij Orinoco Flow mocht gebruiken in zijn coming-of-agefilmdebuut Eighth Grade (2018). En Grimes, Angel Olsen, Perfume Genius, The Weeknd, Oneohtrix Point Never en zelfs Nicki Minaj noemen haar een grote muzikale invloed. 'It's Time to Take Enya Seriously', kopte Pitchfork onlangs. Dat heeft namelijk wel even geduurd. De Ierse artiest was decennialang het mikpunt van popculturele spot. Als er werd gerefereerd naar Enya, was dat zo goed als altijd met een ironische knipoog. South Park parodieerde Orinoco Flow en maakte er het irritante nummer Gonna Fly van. Er was de Volvo-reclame waarin Jean-Claude Van Damme een indrukwekkende split doet tussen twee rijdende vrachtwagens op de tonen van haar hit Only Time. Ook Deadpool 2, Friends, I'm Alan Partridge en Shrek gebruikten haar muziek voor de komische noot. Enya was volgens culturo's dan ook geen échte muziek, maar achtergrondruis voor zweverige massagesalons, duffe tandartspraktijken en huiskamers met te veel inspirational quotes aan de muren. 'Karakterloze, bloedeloze muziek, ideaal voor liften', schreef de Los Angeles Times destijds in haar review van Watermark. Om maar te zeggen dat de perceptie omtrent Enya de voorbije jaren nogal is gekenterd. Alles wat ooit zo hartsgrondig werd gehaat, lijken jonge artiesten en fans nu even hartsgrondig te omarmen: haar genre-overstijgende new age, mystieke sfeer, etherische zanglijnen en hippieachtige outfits. Anno 2020 is Enya niet langer liftmuziek, maar hipstermuziek. U hoeft zich dus niet meer te schamen.Het mysterie Ze geeft nauwelijks interviews, is nog nooit op tournee geweest en leeft een teruggetrokken bestaan in een haar victoriaanse kasteel bij Dublin. Ondanks haar commerciële succes is Enya altijd een enigma gebleven.De odes Die Antwoord coverde Orinoco Flow, de hippe Estlandse rapper Tommy Cash samplede haar hit Only Time en op YouTube vindt u massa's trance-, house-, dubstep- en nightcoreremixes van haar nummers. Onze aanrader: de Chipmunk-versie van Only Time.De eigenzinnigheid Enya wilde nooit een popster worden, is altijd stug haar eigen ding blijven doen en weigerde een aanbod om Titanic van een soundtrack te voorzien. Je kunt haar in elk geval niet verwijten dat ze haar ziel heeft verkocht.De postironie Een nieuwe generatie denkt niet langer in termen als guilty pleasures en dweept met zowat alles waar haar voorgangers een hekel aan hadden. Het is niet meer dan logisch dat jongeren Enya zijn gaan omarmen. En ja, ze vinden Orinoco Flow écht goed. - 'Sail away, sail away, sail away' had nochtans prima op de soundtrack van Titanic gepast als u het ons vraagt. - Enya heeft acht succesvolle albums op haar naam staan, is een van de best verkopende en rijkste artiesten ter wereld en won vier Grammy's. U mag nog zo hard lachen met haar 'massagemuziek', het is Enya die het laatst lacht. - Haar verrassende businessmodel - rijk worden zonder tournees, massa's merchandise en promopraatjes in de pers - is door analytici zelfs Enya-nomics gedoopt.