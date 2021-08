De amibitieuze zangeres Ayra Starr beleefde een productief jaar.

Aka: Oyinkansola Sarah Aderibigbe

'Wacht maar tot ik een superster ben, dan zullen we nog eens praten.' De Nigeriaanse Ayra Starr had als kind een onconventionele aanpak om vervelende leraren op hun plaats te zetten. Ze was er immers van overtuigd dat ze de nieuwe Beyoncé zou worden. Om zich voor te bereiden op die wereldfaam, leerde ze zichzelf zingen via YouTube-video's, werd ze tweede in een talentenjacht op tv, deed ze modellenwerk en bracht ze zelfs de vervelendste leraren aan het huilen tijdens een schoolmusical. Op haar veertiende vond ze ook nog de tijd om aan een universitaire studie internationale betrekkingen en politicologie te beginnen, die ze intussen heeft afgerond. Maar de grote ontdekking kwam er op haar zeventiende, toen ze met enkele Instagram-covers en de met haar jongere broer geschreven debuutsong Damaged de aandacht van de Nigeriaanse producer Don Jazzy trok en prompt een platencontract bij zijn invloedrijke label Mavin Records voorgeschoteld kreeg. Begin dit jaar verscheen haar debuut-ep, die haar meteen een sterrenstatus bezorgde in haar thuisland. Deze maand, amper zeven maanden later, volgde haar eerste album 19 & Dangerous. Die blijkt ook nog eens goed te zijn. Ayra Starr demonstreert haar indrukwekkende stem, waagt zich aan een mix van pop, afrobeat, trap, r&b en Nigeriaanse alté, zingt over depressie, karma, mode en de Netflix-reeks Bridgerton en doet alles met de zelfverzekerdheid van iemand die nooit iets anders gedaan heeft. Op haar negentiende is Ayra Starr klaar om een wereldster te worden. Vervelende leraren, zet u schrap. Een willekeurige quote: 'Voor ik beroemd was, schreef ik de voor- en nadelen van faam op. Omdat ik wist dat het zou gebeuren. Ik heb er hard voor gewerkt en ik praat er al over sinds mijn kindertijd. Ik ben geboren als Ayra Starr.'