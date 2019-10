Bent u jong, Belgisch en hebt u een briljante song op overschot? Dan rest u nog een dikke week om u in te schrijven voor De Nieuwe Lichting. Juryvoorzitter Kirsten Lemaire geeft nog een gouden raad: 'Maak je biografie niet te lang.'

De Nieuwe Lichting 2020 is nu al de editie van de position switch. Terwijl Tessa Dixson, David Ngyah en Mooneye, de laureaten van vorig jaar, nog een week mochten gaan opnemen in de Ardense Daft Studios, worden hun opvolgers verwacht in Antwerpen, waar de mensen van Trix klaarstaan met raad, daad en repetitiekoten - de airplay op StuBru blijft vanzelfsprekend. Voor die wissel is een goede reden, zegt juryvoorzitter en StuBru-stem Kirsten Lemaire.

Kirsten Lemaire: We merken dat onze winnaars vaak heel specifieke noden hebben. Voor een band kan dat een deftig repetitiekot zijn, maar een bedroomproducer heeft misschien genoeg aan wat goede raad. In de Trix kan dat allemaal. Bovendien lopen daar interessante artists in residence rond, zoals Glints en Equal Idiots, die onze Nieuwe Lichting graag zullen helpen.

De Nieuwe Lichting is een liedjeswedstrijd, geen livegebeuren. Verandert dat met de verhuizing naar Trix?

Lemaire: Neen, we bekronen nog altijd songs, maar als je kijkt naar de drukke agenda's die de winnaars van vorig jaar deze zomer hebben afgewerkt, lijkt het me ook met dat liveaspect wel snor te zitten. Het gaat er nog steeds om dat je de jury en de luisteraar in één keer pakt met een nummer.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Heb je tips voor wie zich nog moet inschrijven?

Lemaire: Kies een nummer zonder al te veel ballast, dat van diep komt en waar je echt van zegt: die song, dat ben ík. Maar denk er ook niet té hard over na. Hetzelfde met je biografie: maak die niet te lang. Maak je geen zorgen over de opnamekwaliteit: daar kan ik perfect door luisteren. Dat gold vorig jaar bijvoorbeeld voor Mooneye: hun nummer begon vrij krakkemikkig, maar ik was wel meteen getriggerd. (denkt na) Die eerste twintig seconden, die beslissen of iets me pakt of niet: daar moet iets in zitten dat eruitspringt. Een straf baslijntje, een stem met een grove korrel, een perfect Brits accent... Maar vooral - en nu komt een cliché: schrijf je in, je hebt niks te verliezen.