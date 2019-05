Jaren was Echo Beatty een duo, professioneel en privé, maar zangeres en songschrijfster Annelies Van Dinter kiest nu beslist voor haar eigen pad: 'Samen konden we niet langer groeien.'

Een dans in het spanningsveld tussen de stem van Annelies Van Dinter en de klanktapijten van Jochem Baelus: dat was tot tweeënhalf jaar geleden de synopsis van Echo Beatty. Maar hun wegen scheidden, muzikaal en persoonlijk. Daarom presenteert Van Dinter zich met de nieuwe single High on A Memory solo aan de wereld, naakter dan ooit.

Voor de zangeres is het een terugkeer naar de bron, want ze richtte Echo Beatty twaalf jaar geleden alleen op. 'Het was toen louter de paraplu waaronder ik mijn nummers wilde steken. Rond die songs verzamelde ik een full band, die ik niet veel later ontbond omdat ze te conventioneel aanvoelde. Dan heb ik een tijdje alleen geëxperimenteerd met loopstations en is Jochem, die drumde in de oorspronkelijke groep, erbij gekomen met zijn soundscapes.'

Het duo nam twee goed onthaalde albums op, waar Van Dinter dankbaar op terugkijkt. 'Maar samen konden we niet langer groeien', stelde ze vast. 'Om persoonlijk nog te kunnen evolueren moest ik alleen verdergaan, zonder afbreuk te doen aan de tijd met Jochem of zijn aandeel in de muziek die we samen hebben gemaakt.'

Na wat escapade met onder meer Oko Yono en Bed Rugs is Van Dinter klaar voor een nieuw hoofdstuk. High on A Memory, een nummer dat angstvallig rond het leven in al zijn wisselvalligheid cirkelt, zet subtiel de koers uit. Samengevat: de song is belangrijker dan de sound. 'Ik heb mij mezelf weer moeten leren omarmen als liedjesschrijver, nadat ik acht jaar heb samengewerkt met iemand die vooral met klanken bezig was', legt Van Dinter uit.

Daarvoor kreeg ze hulp van Oko Yono-maatje en ex-Balthazarvioliste Patricia Vanneste, die de strijkersarrangementen componeerde, en Bram 'The Bony King of Nowhere' Vanparys. 'Ik zocht naar een naakter geluid, Bram wilde oefenen in het opnemen van andermans muziek. Voor ons allebei was dit dus een probeersel en het was niet het plan om het uit te brengen, maar het nummer bleef aan mij trekken.'

Bij de uitgepuurde single hoort een dito clip van regisseur Eva Van Tongeren. 'Zij was in Californië om haar film Still From Afar te draaien toen ze deze autorit door Death Valley filmde', vertelt Van Dinter. 'Uiteindelijk haalden deze beelden de film niet, maar voor mijn clip waren ze perfect: ze vatten de betekenis van het nummer samen op een manier die iedere mogelijke uitleg overstijgt.'

Wie benieuwd is naar meer, moet wachten op de nieuwe ep die in het najaar verschijnt. Een volwaardig derde album volgt er 'op lange termijn', dixit Van Dinter.

Echo Beatty speelt op 11 mei in de Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg en mag op 28 en 29 mei twee keer opwarmen voor Trixie Whitley in de AB. Meer info vindt u hier.