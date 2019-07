De vier Kempenzonen van Poppel maken lo-fi janglegaze, opereren onder de vleugels van een obscuur Spaans label, en in de video bij hun nieuwe single Listen laten ze leden van Peuk, Teen Creeps en ander Vlaams rockgrut opdraven. Bekijk de clip hier als eerste.

Een band als Poppel - vernoemd naar de Antwerpse grensgemeente - laat zich niet zomaar onder de noemer 'rock' categoriseren. Zelf omschrijft de vierkoppige groep uit het Turnhoutse haar sound als lo-fi janglegaze, een samenraapsel van shoegaze (zie onder meer Slowdive en Lush), janglepop (R.E.M.) en lo-fi dreampop, dat momenteel een heropleving meemaakt dankzij artiesten als Tame Impala en Cigarettes After Sex.

Spaans label

Het is dus een mondvol genres dat op de nieuwe Poppel-plaat Make Sense te horen zal zijn. Voor dat album, de opvolger van Hit It uit 2017, trok de band de studio in met producer Bert Vliegen, een Vlaamse rocker die u kunt kennen van bij Teen Creeps en Sophia, en van zijn knoppenwerk voor Whispering Sons en Fornet. 'We kenden elkaar nog niet goed toen we de studio in gingen, maar kwamen eruit als goede vrienden', zegt Poppel-gitarist Dries Hermans. 'Bert heeft Make Sense tien procent beter gemaakt.'

Het resultaat verschijnt op 20 september onder de vleugels van het Spaanse Meritorio Records. Hoe een stel Kempenzonen bij een schijnbaar willekeurig Spaans label terechtkomt, vraagt u? 'De labelmanager belde ons out of the blue op om te vragen of we onze plaat, toen nog Hit It, bij hen wilden uitbrengen', verklaart Hermans. 'Het leek ons eerst wat raar, maar we konden ons in de sound van al hun bands (naast Australische jangle en Zweedse pop vind je er ook The Maureens terug, een gezellig bandje uit Utrecht, nvdr.) vinden. Zo'n label vind je hier gewoonweg niet.'

Poppel, met vlnr. Bram Van Gorp, Dries Hermans en Lars Baeyens. © GF

Windows Movie Maker

De vooruitgestuurde single uit Make Sense heet Listen en is wederom pure janglepop, maar dan nét iets zachter en nét iets dromeriger dan voorheen. De bijbehorende videoclip is dan weer een soort who's who van alternatief rockend Vlaanderen. Naast een hele resem onbekenden, passeren er immers leden van onder meer Peuk, Teen Creeps, King Dick, Fake Indians, Tonsils en Pink Room de revue. 'We hebben onze Facebookvrienden gewoon via Messenger gevraagd om een kort filmpje op te nemen', aldus Hermans. 'Mijn vriendin, maar ook de kleine bengel van mijn kameraad konden zich zo een beetje Poppel voelen, en dat was voor ons het belangrijkste.'

High-budget clips zijn aan de mannen van Poppel - met behalve Hermans ook Fik Dries (zang/bas), Bram Van Gorp (zang/gitaar) en Lars Baeyens (drums) in de rangen - niet besteed. Maar dat de video eruitziet alsof hij gemaakt is door een vijftienjarige die anno 2005 net Windows Movie Maker heeft ontdekt, is in dit geval een compliment. De zweverige, recht uit de jaren tachtig geplukte dream pop van Poppel zorgt in combinatie met de bric-à-bracvideo namelijk voor een dosis nostalgie om u tegen te zeggen. En als vier sympathieke Kempenzonen 'listen to the music' in je gezicht zingen, dan dóé je dat toch gewoon?