De nieuwe clip van Borokov Borokov is een zakelijke ode aan 'Loft' geworden

Er is weinig dat we zeker weten over Borokov Borokov. Dat het vier jongens uit de Noorderkempen zijn, die al sinds hun zeventiende met kinderlijk plezier in een stoofpot vol elektro, kleinkunst en vertraagde gabberanthems roeren. Dat ze daarnaast bij respectabele bands als Bed Rugs en The Hickey Underworld spelen. Dat ze songs maken die Roltrappen en vorkliften, Heeft iemand de kinderen gezien en Had ik maar wat meer vakantie heten. En dat ze zich genoemd hebben naar slechte Colruyt-vodka.

Verder houden we bij dit collectief altijd een slag om de arm. Hoe zou u zelf zijn, wanneer een van de muzikanten u vertelt dat de clip van hun nieuwe single Vier een kruising is van Loft van Erik Van Looy en het reclamefilmpje dat Goose ooit voor Audi draaide? 'En toch is Loft onze gezamenlijke lievelingsfilm', houdt zanger Boris Van den Eynden vol. 'Als je de originele Loft, de Nederlandse versie én de Amerikaanse remake als lagen op elkaar stapelt in een videobewerkingsprogramma en er zo naar kijkt, krijg je een bijna transcendente ervaring. Het hele scherm is zo goed als zwart en je verstaat niets van wat de acteurs zeggen, maar het is wel een bijzonder sexy film.'

Geen idee wat het met Vlaamse scheefpoepers in een appartement te maken heeft, maar voor de video trok bandlid Arne Omloop zijn beste pak aan om in een oude vuurwerkfabriek te dansen op Vier, maar dan vier keer sneller afgespeeld. 'Arne heeft niet alleen het beste lichaam en de perfecte oranjeachtige huidskleur, maar studeerde ook journalistiek en is het dus gewoon om voor de camera te paraderen', zegt Van den Eynden. De beelden van de dansende Omloop werden weer vier keer vertraagd en vermengd met reclamespots voor een Range Rover - een 4x4 dus - en een keuken.

'In een keuken wordt gevierd, of wordt de viering alleszins voorbereid', is Van den Eyndens droge uitleg. 'Oorspronkelijk moest dit een aseksueel intimiderende clip geworden, maar onder meer door de beelden van de Range Rover en het inox werkblad van de keuken is het zakelijk sexy geworden. Overigens weten de bedrijven achter de reclamecampagnes niet van onze product placement.'

Op het eerste gezicht is Vier een instrumentaal nummer, en op het tweede gezicht ook. Maar toch heeft het nummer een tekst, houdt Van den Eynden vol. 'Als je het vier keer trager afspeelt, hoor je vier bekende zangeressen, maar van hun platenfirma's mogen we niet zeggen wie het zijn. De tekst hebben we geschreven op basis van een erotisch kwartetspel dat we in de kringloopwinkel achter ons repetitiekot hebben gevonden.' Bij dezen: wie de tekst kan ontdekken, mag het ons altijd melden.

Eind deze maand stelt Borokov Borokov zijn nieuwe album Los Bollen voor. Een liveplaat zowaar, met opnames van concerten in onder meer de Gentse Kinky Star en de AB, maar ook... op Tomorrowland. 'We hebben daar één nummer clandestien gespeeld. Toen heeft de security ons redelijk hardhandig weggeleid en onze stroomgenerator in beslag genomen', zegt Van den Eynden. Wat zeker géén urban legend is, is dat de groep aantreedt op het Nederlandse showcasefestival Eurosonic Noorderslag én drie releaseshows heeft gepland voor Los Bollen, te beginnen met Het Bos in Antwerpen. 'We hebben drie dj's: AJ Bolland, BJ Bolland en DJ Bolland. Geen CJ Bolland, dus. En een quadclub uit Viersel komt slipsporen trekken. Die vier, wij nemen dat nogal serieus.'