Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: Faisal Chatar, dj, producer, radiopresentator en sinds kort ook vintageverkoper.

Faisal Chatar: Mijn hoofdinkomen - als dj - viel weg, dus ik moest andere manieren vinden om me bezig te houden. Zo maak ik met mijn collectief Abattoir Anvers, met onder meer Glints en Yong Yello, opnieuw radio voor Studio Brussel. Daarnaast ben ik samen met mijn vriendin de onlinevintagewinkel 17. vintage gestart. Aanvankelijk als hobby, maar intussen nemen we het behoorlijk serieus. Helemaal anders dan platen draaien voor een publiek dat uit zijn dak gaat, maar wel fijn. Heeft je biologische klok zich intussen al aangepast? Chatar: Min of meer. Ik leef nu plots overdag, waardoor ik eindelijk weet hoe een voormiddag eruitziet. (lacht) Maar ik moet nog steeds wennen aan mijn nieuwe ritme. Mijn lichaam is 's avonds moe, maar mijn hoofd schreeuwt: 'Néé, ik wil 's nachts leven!' Je woont samen met je vrienden van Abattoir Anvers in een voormalig halalslachthuis in Antwerpen dat jullie van een muziekstudio, een fotostudio en een schilderstudio hebben voorzien. Ik kan me voorstellen dat dat de lockdowns een tikje aangenamer heeft gemaakt. Chatar: Wat dat betreft mag ik mijn twee pollekes kussen. Ik zie online veel mensen vereenzamen, terwijl ik bij mijn beste vrienden woon. We zijn daardoor ook nog meer beginnen samen te werken. Veel kan ik er nog niet over kwijt, maar binnenkort lanceer ik een zijproject met een van mijn huisgenoten. Bovendien hebben we sinds kort twee katten, wat ook goede bezigheidstherapie is. Je gooit er gewoon een balletje naartoe en er is weer een kwartier van je dag gevuld. (lacht)Ook je broer Hakim zat in je bubbel. Samen zijn jullie de livestreamtalkshow Super Nice Entertainment Show gestart. Chatar: Eigenlijk is dat begonnen als grap. Mijn broer en ik spreken geregeld af om wat te zeveren en op een gegeven moment dachten we: waarom streamen we ons gesprek niet voor mensen die zich alleen thuis aan het vervelen zijn? Daar kwam veel reactie op, dus zijn we het blijven doen. Intussen kunnen kijkers zelfs rechtenvrije muziek aanvragen en inbellen voor een gesprek. In mei vorig jaar verscheen je debuutsingle Some Time Alone bij Top Notch. Wanneer mogen we een opvolger verwachten? Chatar: Vrij snel. Er liggen een paar singles klaar die we in de nabije toekomst gaan droppen. Ik heb een tijdje gewacht om nieuwe muziek uit te brengen omdat ik mijn singles heel graag live wil spelen en reteluid door de speakers knallen. Maar goed, dat zit er voorlopig nu eenmaal niet in. Ik heb me voorgenomen om me niet langer te laten belemmeren door dat wazige toekomstperspectief. Wat wil je als eerste doen als de pandemie is gaan liggen? Chatar: (denkt na) Naar de cinema gaan. Niet per se voor de film, maar om een excuus te hebben om vier verschillende snacks naar binnen te schrokken.