Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: de Antwerpse dj Bibi Seck.

Bibi Seck: Vóor de pandemie leefde ik heel spontaan en ging ik elk weekend uit of draaien, dus het was even zoeken naar een nieuw levensritme. Aanvankelijk schrikte dat me af, maar sinds mijn wekelijkse show op Studio Brussel heb ik een zekere routine gevonden en brengt die me zelfs rust. Waar houd je je verder zoal mee bezig? Seck: Ik heb leren breien, maar dat heb ik vrij snel opgegeven. (lacht) Verder heb ik eindelijk mijn appartement ingericht. Ik ben erin getrokken op mijn twintigste, maar de voorbije jaren waren zo druk dat ik geen tijd had om het te decoreren. Ik heb dus heel wat tweedehandswinkels afgeschuimd het voorbije jaar. En ik heb veel series gekeken. Ik ben bijna klaar met Breaking Bad, dus het leven mag stilaan weer op gang komen. Vorige zomer had je normaal gezien op de affiche van Horst en Pukkelpop gestaan. Seck: De zomer ging zo'n beetje de overzichtstentoonstelling van mijn werk worden. Toen alles werd afgelast, was ik bang dat al die kansen in de vuilnisbak zouden belanden. Maar eigenlijk ben ik blij met dat extra jaar. Ik heb de tijd gekregen om mijn skills te perfectioneren en voel me nu veel zekerder als dj. Al vrees ik dat mijn podiumvrees even opnieuw de kop zal opsteken van zodra ik niet meer in mijn woonkamer sta te draaien. Heb je je het voorbije jaar aan livestreamfeestjes gewaagd? Seck: Nauwelijks. Ik ben dj geworden om mensen te zien dansen en een samenhorigheidsgevoel te creëren. Zo'n livestream interesseert me eerlijk gezegd niet. Eerder deze maand mocht ik wel draaien op 1 jaar Knaldrang, een radiofeestje van Studio Brussel. Daar heb ik wél van genoten, omdat je aan de onlinereacties merkte hoe hard iedereen het mist om los te gaan. Dichter bij het clubgevoel ben ik de voorbije maanden niet geraakt. Heb je zelf last van knaldrang? Seck: Ontzettend. Ik mis het om te draaien, maar ook om me kapot te dansen in het publiek. Ik verlang vooral naar een spontane zaterdagavond, waarbij je uren op een terras zit te kletsen of toevallig op een feestje belandt. Een half verstaanbaar gesprek voeren met iemand die je nauwelijks kent en de hele tijd ja knikken terwijl je eigenlijk geen idee hebt waarover het gaat: zélfs dat mis ik. (lacht)Gaat het nachtleven er binnenkort anders uitzien, denk je? Seck: Zelf drink ik sinds kort geen alcohol meer, dus misschien ga ik een tikje seutiger zijn. (lacht) Maar ik denk dat de meeste mensen zullen exploderen van blijdschap en heel losbandig zullen zijn. Het maakt zelfs niet uit welke platen ik draai, de mensen gaan sowieso dansen.