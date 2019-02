De Kanye West van Estland heet Tommy Cash en gaat te paard naar de McDonald's

Echte naam Tomas Tammemets. ASL 27. Man. Estland. Instagram @tommycashworld In het kort De Kanye East van Estland.

Hij komt uit Estland, heeft een kapotte voortand, rapt met een Russisch accent, samplet Enya en gaat te paard naar de drive-in van McDonald's. Tommy Cash is geen doorsnee rapper. Kanye East, zoals hij zichzelf graag noemt, groeide op in Tallinn, de hoofdstad van Estland. (En dus niet in een laboratorium in Kazachstan als resultaat van een medisch experiment met sperma en chemisch afval, zoals hij in Guez Whoz Bak beweert.) Veel viel daar niet te beleven, behalve drugs.

Gelukkig zocht hij zijn toevlucht in twee iets minder gevaarlijke hobby's: porno en kunst. In 2014 volgde zijn eerste album Euroz Dollaz Yeniz, en al snel bereikte zijn postsovjetrap ook onze contreien. Zijn bizarre videoclips waarin hij als klein meisje of zingende vagina te zien is hebben miljoenen views. Hij rapt mee op Charli XCX's Delicious en is te zien in haar videoclip voor Boys. Hij werkte samen met PC Music en afgelopen zomer mocht hij de modeshow van Rick Owens openen. Die laatste kreeg trouwens ook een feature op Cash' nieuwste album ¥?$, waarop hij onder meer 'Broccoli forever, we love collard greens' mag declameren.

¥?$ valt moeilijk te omschrijven. Cash springt van trap naar eurodance en van nineties-r&b naar happy hardcore, refereert aan Scatman John en rapt 'Even your poo smells like Chanel 3'. Niet iedereen is daar fan van. Bij X-Ray hoort ook een ietwat verontrustende videoclip waarin Cash zich als een sekteleider ontpopt. Naar verluidt is dat ook een beetje hoe zijn concerten eruitzien. 'Ik vind het tegelijk inspirerend en triest dat voor onze maatschappij tegenwoordig niets meer heilig is. Behalve cash.'

Een willekeurige quote: 'Het is mijn droom om de nieuwe Steve Jobs te worden. Ik wil iconisch en innovatief zijn en een doel hebben, net zoals hij. Ik wil dat mijn werk legendarisch is.'

In concert: op 4/3 in Trix, Antwerpen.