De Isolde Lasoen van de keyboards heeft met Uma Chine eindelijk een eigen groep

Toetsenist bij Maya's Moving Castle, Future Old People Are Wizards, Delvaux, BRNS en Inwolves... Je bent de Isolde Lasoen van de keyboards!

Nele De Gussem: (lacht) En zeggen dat ik eigenlijk gitarist van opleiding ben. Ik heb op mijn zeventiende ook nog gitaar gespeeld in Billie King, de meidengroep van Tine Reymer, waarin Isolde drumde. Maar toen Ann-Sophie Claeys van Maya's Moving Castle zei dat ze een toetsenist zocht, heb ik mezelf daar binnengebluft. En van het één kwam het ander.

Je bent 31, hebt ervaring zat en toch is dit pas je eerste, eigen band. Waarom heeft het zo lang geduurd?

De Gussem: Verschillende redenen. Eerst moest ik het 'juk' - zet daar zéker aanhalingstekens rond - van het conservatorium van me afschudden. Heel leerrijk, zeker op theoretisch vlak, maar muzikaal nogal intimiderend. Ik stond in elk geval niet te springen om meteen zelf te beginnen componeren, en het was gewoon leuk om een tijdje mee te drijven op andermans ideeën. Ik zag mezelf ook niet als een zangeres, maar intussen schreef ik wel teksten, die zich samen met andere ideeën opstapelden. Tot het lang genoeg geduurd had en ik in mijn omgeving muzikanten ben beginnen te rekruteren.

Drie muzikanten, én twee extra zangeressen.

De Gussem: De half-Egyptische tweelingzusjes Rana en Sherien Holail, mijn geheime wapen. (lacht) Ik kende hen van Binti, de groep die ze met hun vier andere zussen vormen. Nogal rootsy, eclectische muziek en een verzameling sterke, mooie stemmen. Rana en Sherien zijn trouwens geen achtergrondzangeresjes, hè. Ze staan vooraan naast me en dragen mee het geheel. Ze zijn niet alleen elkaars spiegelbeeld, ze zíngen ook in stereo. Héérlijk om daar als componist mee aan de slag te gaan.

Er werkten vier producers mee aan je debuutalbum. Waarom?

De Gussem: Omdat ik verschillende, uiteenlopende klanken wilde. Het geluid van Uma Chine mag van mij nog een beetje open blijven.

Of je durft nog niet voor één richting te kiezen?

De Gussem: Dat is ook zo. Waarom zou ik mezelf beperken? Ik weet het wel, hokjes blijven bestaan omdat ze wérken. Netjes afgelijnd zouden we misschien sneller herkend en opgepikt worden, maar dan zouden we ons niet zo amuseren. En dat is toch ook belangrijk?