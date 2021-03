Maakt Queen B haar koninklijke status waar? Op zondag 14 maart komen we te weten hoeveel van haar negen nominaties Beyoncé in de wacht sleept op de 63ste uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles. Andere grote kanshebbers zijn Dua Lipa, Taylor Swift en Roddy Ricch met elk zes nominaties.

De ceremonie, die gewoonlijk plaatsvindt in het Staples Center in Los Angeles, stond oorspronkelijk gepland op 31 januari maar werd uitgesteld uit angst voor de verspreiding van covid-19. Dit jaar zullen de Grammy's gefilmd worden in 'een niet nader genoemd gebouw in Los Angeles', zegt een producer in het Amerikaanse muziekmagazine Rolling Stone. Er komen vijf podia, vier voor optredens en één voor de presentatoren.

Normaliter zijn er 18.000 gasten aanwezig bij de uitreiking, maar de opzet is vanwege corona veel kleiner. Er zal geen publiek aanwezig zijn. De winnaars zullen hun award waarschijnlijk vanop afstand in ontvangst nemen. Gastheer is Trevor Noah, comedian en presentator van het satirisch nieuwsprogramma The Daily Show.

Er worden prijzen uitgereikt in 83 categorieën. Onder anderen Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift, Roddy Ricch en Billie Eilish dingen mee naar een Grammy Award. De jury bestaat voornamelijk uit mensen die actief zijn in de muzieksector. Vorig jaar ging Billie Eilish met de meeste prijzen lopen. Ze won de Grammy's voor album én nummer van het jaar en werd ook tot beste nieuwe artiest gekroond.

De afgelopen maanden kregen de Grammy's veel kritiek van grote artiesten zoals The Weeknd en Drake. Zij noemden de organisatie corrupt en waren het niet eens met de nominaties. (Belga)

