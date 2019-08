Hiphopfestival Fire Is Gold heeft de verhuis naar Antwerpen goed verteerd. Maar liefst tienduizend bezoekers vonden de weg naar de Middenvijver voor een mix van goed Belgisch volk en Nederlandse hitmachines, met de Franse popster Aya Nakamura als kers op de taart.

Het is nog maar twee jaar geleden dat Roméo Elvis & Le Motel, Damso en Hamza, de heilige drievuldigheid van de Franse rap in België, nog voor vierduizend zielen stonden te spelen op de eerste editie van Fire Is Gold. In Vilvoorde toen nog, op een domein dat met het openbaar vervoer amper te bereiken was en plaats had voor niet meer dan twee kleine podia.

