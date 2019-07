Dankzij Knack Focus hoeft u niets van de festivalzomer te missen.

Woensdag 31 juli 2019

De headliner

Zesendertig jaar nadat ze zich met Enter tot technopioniers hebben ontpopt, treedt Cybotron voor het eerst live op - al trommelde bezieler Juan Atkins daarvoor wel een andere bezetting op. Het belooft een technotrip down memory lane te worden, mét nieuw materiaal. Zeker de moeite om voor naar het Amsterdamse Dekmantel te reizen.

Juan Atkins

De geheimtip In het iets minder exotische Berlaar kunt u tijdens Balder Zomer dan weer bij een portie mosselen genieten van Condor Gruppe. Het Antwerpse collectief komt er langs met zijn mix van krautrock, psychedelica, surfmuziek, exotica en westernsoundtracks.

Condor Gruppe

Donderdag 1 augustus 2019

De headliner

Lee Fields & The Expressions op M-idzomer in Leuven . De 68-jarige soulveteraan viert dit jaar zijn vijftigjarige jubileum, maar klinkt nog even rauw en energiek. Hij wordt niet zomaar Little JB (naar James Brown) genoemd. Viert u mee?

De geheimtip

Michael Rother maakte heel even deel uit van Kraftwerk en schreef als gitarist van Neu! muziekgeschiedenis. Op Micro Festival in Luik brengt hij nummers van die legendarische Duitse krautrockband, maar ook van zijn 'supergroep' Harmonia en zijn solowerk.

Michael Rother

Vrijdag 2 augustus 2019

De headliner

Merol werd het voorbije jaar prompt Nederlands hotste popster, mede dankzij het ietwat onverbloemde Hou je bek en bef me. Haar Nederlandstalige synthpop en kitscherige videoclips lijken dan ook gemaakt voor het internet. En voor de Lokerse Feesten!

Kelly Lee Owens

De geheimtip

Kelly Lee Owens was verpleegster, tot haar patiënten haar aanspoorden om toch maar voor de muziek te gaan. Intussen maakt ze dromerige elektronica en heeft ze samengewerkt met St. Vincent, Jenny Hval en Björk. Op het Absolutely Free Festival in Genk krijgt u een dj-set in ruil voor drie lege batterijen.

Zaterdag 3 augustus 2019

De headliner

Joan as Police Woman staat vijftien jaar op de planken en dat viert ze op Dranouter met Joanthology, een terugblik op haar carrière, aangelengd met onuitgegeven materiaal. Dat doet Joan Wasser op haar puurst: ze krijgt enkel gezelschap van een gitaar en een piano.

De geheimtip

U kent haar als de stem van Buraka Som Sistema's megahit Wegue wegue, maar Pongo is meer dan dat. De Angolees-Portugese leverde vorig jaar met Baia een uitstekende debuut-ep af vol dancehall, kuduro, techno, house en r&b, waar u ongetwijfeld op zult shaken tijdens Esperanzah!

Zondag 4 augustus 2019

De headliner

Wat zou er gebeurd zijn als Afro-Amerikaanse slaven zich tot Satan hadden bekeerd in plaats van tot Jezus? Volgens frontman Manuel Gagneux is zijn avant-gardemetalband Zeal & Ardor het antwoord. Hoe dat klinkt, hoort u op de Lokerse Feesten.

De geheimtip

Zelf omschrijft ze haar muziek als 'a sad little puppy listening to Beyoncé to cheer itself up', maar gelukkig is het niet enkel kommer en kwel bij The Japanese House. De Britse singer-songwriter breekt al enkele jaren potten met haar dreampop, die u kunt meepikken op M-idzomer.