Hij werkte mee aan de nieuwe Bon Iver en Kanye West gebruikte een van zijn hooks: Velvet Negroni is een laatbloeier, maar er zit schot in zijn inhaalrace.

Jeremy Nutzman, zoals Velvet Negroni echt heet, groeide als adoptiekind op in een blank, streng evangelisch gezin waar alle niet-religieuze muziek uit den boze was. Zijn moeder onderrichtte hem wel met strakke hand in klassieke piano. Pas aan het eind van de middelbare school wist hij het religieuze juk af te werpen en dook hij gulzig in het leven. Zijn inhaalrace aan de hand van muziek, drank en drugs leidde via een keur obscure groepjes naar een cocktailbar in Austin, waar hij het idee voor Velvet Negroni kreeg.

