Bevoorrechte getuigen vertellen hoe ze het festival in Boom zagen uitgroeien van een bescheiden pretpark voor volwassenen tot ons beste exportproduct: 'Ze zouden het kunnen uitverkopen zonder de clubs van bij ons, maar we worden niet vergeten.'

Dat de eerste editie van Tomorrowland in 2005 niet te vergelijken is met het totaalspektakel dat dit weekend De Schorre inpalmt, weet u inmiddels wel, al is het maar omdat de foto van het eerste hoofdpodium elk jaar opnieuw in de kranten staat: witte doeken op stellingen, een bescheiden meute mensen voor een niet eens zo hoge dj-booth, u kent het beeld. Maar dat betekent nog niet dat u weet wat het is om met 8700 mensen op Tomorrowland rond te lopen in plaats van met 200 000.

...