De Crocs van Post Malone en vier andere stukken merchandising voor onder de kerstboom

1. Een Pornhub-shirt van Kanye West

Nadat hij op tv had gezegd dat hij een veelgebruiker was van Pornhub, contacteerde de streamingdienst hem voor een levenslang abonnement én een vestimentaire samenwerking. Het resultaat van dat laatste zijn vijf sweaters met prints van pornosterren. Het was een raar jaar voor Kanye West.

66,10 euro





2. Een gouden troon van DJ Khaled

Kost 1.500 dollar. Hoort een volledige meubellijn bij, inclusief een gouden salontafel, een ivoren bar en een sneakerkist in krokodillenleer. Je moet het hem nageven: als DJ Khaled iets doet, doet hij het DJ Khaled-stijl.

1323 euro





3. Een officiële bijl van Wilco

Niks dat je imago als ambachtelijke, authentieke dad musician in de verf zet als een handgemaakte bijl in gelimiteerde oplage van 448 dollar. Serieus. Dat is er los over.

394 euro





4. Limited edition Crocs van Post Malone

'I felt it was the perfect collaboration to get together with and give the fans what they've been asking for', zei Post Malone en hij bracht de Posty Croc uit. Niet meer te koop wegens 'uitverkocht in tien minuten'. Ach ja. Je kunt niet alles snappen wat er in de wereld gebeurt.

52 euro





5. Heel, heel akelige knuffels van Aphex Twin

Aphex Twin heeft een merchandiselijn uitgebracht, gebaseerd op zijn videoclips. Daar zitten ook de drie verontrustende teddyberen van Donkey Rhubarb tussen. Tot zover uw nachtrust.

33,65 euro