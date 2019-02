De Collega's op valium: bekijk in première de nieuwe videoclip van Mortier

Wat zegt u de Ministers van de Noordzee? Als u niet verder komt dan Philippe De Backer, Bart Tommelein en Johan Vande Lanotte die nog een vierde man zoeken om te kleurenwiezen, luister dan nog eens naar Opa's Volvo, het radiohitje uit 2014 waarmee Ministers van de Noordzee, de band rond songwriter Thomas Mortier, voor het eerst de neus aan het venster stak.

Mortier is nu terug met nieuw materiaal, maar vaart nu onder eigen vlag. 'Oorspronkelijk zou ik een nieuwe Ministersplaat schrijven, maar in de studio werd al snel duidelijk dat de muziek waar ik aan werkte te persoonlijk was om ze als een groepsproject voor te stellen. Mijn relatie liep in die tijd op de klippen. Dat maakt van dit album nog geen break-upplaat, geen letterlijk relaas van hoe ik door die periode heen kwam, maar uiteindelijk schemert dat verdriet toch overal door.'

Delen 'Blijkbaar leeft het idee dat muzikanten niet graag videoclips opnemen.' Thomas Mortier

Uiteindelijk werd Mortier toch weer een groep, met Senne Guns, Nele Paelinck (School is Cool), Jesse Maes (Hypochristmutreefuzz) en Willem-Alexander Langlet (Emma Bale). Nog dit voorjaar volgt het eerste album, met goed volk op de gastenlijst als ex-Balthazardrummer Christophe Claeys, die Mortier nog kent van bij Ministers van de Noordzee, en Nordmann-saxofonist Mattias De Craene.

Het nieuwe Valium, single nummer vier alweer, drijft aanvankelijk op weinig meer dan een spaarzame groove, die later wordt aangevuld met subtiele gitaar- en pianotoetsen. Het arrangement geeft ruimte aan Mortiers tekst, die een paar luisterbeurten nodig heeft om op je in te werken. Alleen het refrein is na één keer helder: 'Valium vangt me / ik val haar in de armen / het doet geen pijn.'

'Het gaat over verdoofd willen worden, over de confrontatie schuwen', legt Mortier uit. 'Het katachtige wezen waar ik in het begin over spreek, biedt aanvankelijk troost, net als valium, maar is tegelijk een dreiging die over mijn schouder meekijkt.'

De clip van Valium voert de leden van Mortier op als apathische ambtenaren uit vervlogen tijden, die onverstoord tikken en stempelen. De groep zocht en vond de sfeer van De Collega's in het districtshuis van Merksem, inclusief vale traplopers, houten lambrisering en statige bureaus, allemaal in vijftig tinten bruin. 'Dat is bijna een teletijdsmachine, zo intact is dat interieur gebleven', zegt Mortier, die zich in zijn sas voelt tijdens de opnames van zijn clips. 'Dat verbaast de meeste mensen. Blijkbaar leeft het idee dat muzikanten dat niet graag doen, vooral omdat ze hun muziek moeten playbacken. Maar het is ook een verkleedpartijtje, wat theatertje spelen, en dat is vaak heel gezellig.'