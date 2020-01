De 19-jarige Meyy is songwriter en werkt in afwachting van haar grote doorbraak netjes haar studies burgerlijk ingenieur af.

Aka: Charlotte Meyntjens Leeftijd: 19 Locatie: Brussel Instagram: @_meyy______

Als kind wilde Charlotte Meyntjens ballerina worden. Tot een blessure roet in het eten gooide en ze besloot voor haar tweede passie te gaan. Op haar veertiende schreef ze haar eerste nummer op de piano, twee jaar later uploadde ze voor het eerst een song op SoundCloud onder de naam Meyy. 'Maar alles kwam pas in een stroomversnelling toen ik in het middelbaar Lucas leerde kennen, die onder het alter ego L'Étreinte nog steeds veel van mijn songs producet', vertelt de Brusselse. 'We namen samen muziek op in onze slaapkamers, redelijk brak en zonder groots plan.' Tot een vriendin toevallig een van haar nummers aan producer Wouter Van Belle liet horen en hij voorstelde samen te werken. Meyy belandde op Van Belles nieuwe label Sanseveria.

Mijn plan B? Formule 1-wagens ontwerpen voor Mercedes.

Daarop releaset ze deze week haar debuut-ep Spectrum, een verzameling songs die ze de voorbije twee jaar heeft geschreven. Denk: kwetsbare, lofi neosoul met een vleugje Sabrina Claudio en FKA Twigs. 'Ik schrijf al mijn nummers als brieven, gericht aan een bepaalde persoon. Zo gaat mijn nieuwste single Common Love over het besef dat liefde ook maar een emotie is. Bij mijn eerste relatie dacht ik dat niemand kon begrijpen hoe ik me voelde en ik nooit meer zoiets zou meemaken. Tot ik bij mijn volgende lief hetzelfde gevoel had. (lacht) Dat vind ik net mooi: iedereen wordt verliefd. Vandaar ook de videoclip, waarin vier koppels hun liefde tonen.'

Spectrum is het voorlopige hoogtepunt van een veelbelovend parcours. Zo stond Meyy al in het voorprogramma van de Franse Yseult in de AB, nam ze een videoclip op met topfotograaf Stig De Block en is ze te zien in de jongste clip van Yung Mavu. Niet dat ze snel zal zweven. In afwachting van haar grote doorbraak werkt Meyntjens in Delft netjes haar studie burgerlijk ingenieur af.

Te zien op 30/1 in Archiduc, Brussel. In maart staat een minitournee met Chibi Ichigo en Ikraaan op het programma.

