De Belpop volgens BLØF: 'Ik zou weleens aan Bazart willen snuffelen'

Een opvallende vaststelling aan de vooravond van de MIA's: drie van de vier genomineerden voor de award van Hit van het Jaar zijn voor een deel van Nederlandse makelij. Lost Frequencies nam dj-duo Zonderling in de arm voor Crazy en Jake Reese, de zanger van Regi's hit Ellie, heet gewoon Jaap Reesema. En dan is er nog Zoutelande, het duet van BLØF en Geike Arnaert dat meer dan een jaar na de release nog niets van zijn aantrekkingskracht op kampvuurgitaristen, après-skigangers en chirofuivers verloren heeft.

'Het blijft mij verbazen', lacht BLØF-zanger Paskal Jakobsen. 'Twintig jaar lang hebben we geprobeerd te scoren in een land waar ze dezelfde taal spreken als wij, maar verder dan een paar shows voor een kleine, maar fanatieke aanhang raakten we niet. Uiteindelijk hebben we nu toch succes, en dan nog met zo'n ontzettende knijter van een hit.'

Of Jakobsen bekend is met de Vlaamse bands die aanleunen bij wat BLØF maakt? 'Clouseau was even heel groot in Nederland, maar dat is zo snel bekoeld dat het nauwelijks een carrière te noemen is.' Van Noordkaap heeft de zanger 'weleens een goed concert gezien', De Kreuners 'heeft hij nooit echt goed begrepen' en de naam De Mens zegt hem helemaal niks.

'Ik herken in Gorki een soort van gemeende gekte.' Paskal Jakobsen

Gorki is Jakobsen wel bekend. Meer zelfs, tijdens hun laatste concert in de Lotto Arena brachten de heren van BLØF een eerbetoon aan wijlen Luc De Vos. 'Vooral onze bassist Peter Slager kent het repertoire ontzettend goed. Ik herken in die muziek een soort van gemeende gekte, en daar hou ik wel van. Van Lucs teksten kreeg ik nooit echt hoogte, het zijn nu eenmaal geen hapklare brokken. Maar beter dat dan 'ik hou van jou en blijf je trouw', want daar ben je ook snel mee klaar.'

Gitaar of mandoline

'Nielson, doet dat in België nog wat? En Ilse DeLange?' polst Jakobsen vruchteloos. 'Dat is in Nederland dus echt een mastodont, hé.' Omgekeerd zeggen de topfavorieten voor de MIA's de zanger weinig. 'Niels Destadsbader ken ik enkel omdat zijn producer (Ronald Vanhuffel, nvdr.) ook onze eerste drie albums heeft geproducet, toen we nog helemaal niets voorstelden. Maar Angèle? Nooit van gehoord, sorry.'

Tourist LeMC bevalt hem dan wel weer. 'Tierlantijn, zijn nummer met Raymond Van het Groenewoud, heb ik al meermaals gedraaid. Dat vind ik zo goed: het is een hedendaags geluid, maar dan met het cachet van een monument als Raymond. Ik begrijp niet dat Tourist niet doorbreekt bij ons. Zijn gebruik van het Antwerps dialect is een kleiner obstakel dan het lijkt, denk ik. Zeker voor Zeeuwen als ik zijn de meeste varianten van het Vlaams echt wel begrijpbaar.'

'Die nieuwe generatie popmuziek in het Vlaams, dat lijkt me echt wel een stroming op zichzelf te worden. Kijk maar naar Bazart, dat ons voorprogramma in de Ahoy heeft gespeeld. Fantastisch wat die jongens doen', vindt Jakobsen. 'Het is onderkoelde popmuziek die ontzettend ter zake komt en mij inspireert. De laatste weken ben ik beginnen te experimenteren met grooves en samples. Je voelt dat je zo totaal anders schrijft dan met een gitaar of een mandoline op je schoot.'

Als het van Jakobsen afhangt, blijft het niet bij inspiratie. 'Met de jongens van Bazart hebben we weleens gebrainstormd over een samenwerking en dat zie ik zeker zitten. Ook met hun vriend Jeroen (De Pessemier, die ook het laatste album van Oscar and the Wolf heeft geproducet, nvdr.) heb ik een goed contact. We willen in de toekomst echt eens allemaal samen aan elkaar gaan snuffelen.'