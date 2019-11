Deze zomer gespot op Gent Jazz, nu klaar met een eerste ep: Raman, een jong en onstuimig rockend trio rond zanger-gitarist Simon Raman. 'Op mijn veertiende wist ik al: dit is wat ik wil doen.'

Doorleefde stem, goede présence, grootse gitaarsound: meer had Raman niet nodig om er op een stralende zomerdag, dag 7 van Gent Jazz, uit te springen. Vier maanden later gingen we een koffie drinken met de 23-jarige frontman. Niet te verwarren met die ándere Simon Raman die aan het Gentse conservatorium studeerde en drumt bij onder meer Steiger en Uma Chine. In tegenstelling tot zijn naamgenoot opteerde Raman overigens niet voor een jazzopleiding, maar voor 'popgitaar'.

...