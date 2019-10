De Brusselse droompoppers van Denali Wrench begonnen als duo, maar lanceren nu een nieuwe single als kwintet. Beluister het nummer én bekijk de clip als eerste.

Denali Wrench prijst zichzelf op Facebook aan als 'romantic badboii(s) generously spreading love' en zolang er geen betere samenvatting uit onze pen komt gevloeid - lees: we vrezen dat die er niet snel gaat komen - sluiten we ons daar graag bij aan. Voor de quizzers: Denali is de oorspronkelijke naam van de Mount McKinley, die in 2015 in ere werd hersteld door Barack Obama. 'En van wrench dacht ik lang dat het het woord voor tang was, terwijl het moersleutel betekent', lacht Brusselaar Julien Tanghe, frontman van de band en eigenaar van de bijnaam azúcar giaco.

Tanghe richtte de groep samen met Staf Nys op als een duo dat de betere slaapkamerpop in de afslag had staan. In die hoedanigheid wonnen de twee vorig jaar de residentieprijs op Theater Aan Zee, wat neerkomt op een weekje creatief kamperen in de studio van het Oostendse cultuurcentrum De Grote Post. Intussen zijn ze verveld tot een volwaardig vijfspan, klaar om aan een opgewekt, maar niet al te vermoeiend tempo over de paden te galopperen die mensen als King Krule en Mac DeMarco ooit hebben uitgesleten. 'Aanvankelijk programmeerden we de drums en keyboards op voorhand voor onze liveshows, maar na een tijdje wilden we toch het liefst spelen met een echte ritmesectie', vertelt Tanghe.

In Oostende nam het kwintet twee nummers op met bijpassende clips, waaronder de nieuwe single Dance With Me. Tanghe schreef het nummer in een periode dat hij tijdens zijn tango met het leven zelf regelmatig over de eigen voeten struikelde. 'Het dansen is voor mij een metafoor: ik roep eigenlijk om hulp, om iemand die mij kan bevrijden. Het gaat vooral over de keuzes die je moet maken als jonge twintiger en hoe je dat soms beknellend kan aanvoelen. Voor de duidelijkheid: het nummer is al anderhalf jaar oud en ik heb die muizenissen grotendeels achter mij gelaten.'

Dansen als een vorm van vrijheid is ook de rode draad van de clip geworden, waarin alle leden van Denali Wrench bij valavond door de duinen struinen en in de zee plonsen. 'Aanvankelijk kwam onze regisseur Anne Ballon mee om een livevideo op te nemen, maar de setting was ideaal om er meteen een clip van te maken', zegt Tanghe.

Wie benieuwd is naar hoe Denali Wrench in maxiversie klinkt, moet nog wachten tot eind november. 'We spelen ons eerste optreden met z'n vijven op de label night van Etiket (gestileerd als ET!KET, nvdr.) in Volta, dat Staf en ik hebben opgericht samen met Wout, met wie ik samenspeel in Jakomo (gestileerd als JAKOMO, nvdr.). Ook die groep speelt daar, net als Stafs eigen project Gustav Leo', zegt Tanghe. Eerst nog even denken, dromen en dansen.