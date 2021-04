Nog geen acht maanden na zijn vierde langspeler QALF lost rapper Damso, de meest gestreamde Belg van 2020, al nieuw werk: QALF Infinity.

Damso is een man van zijn woord. Midden april kondigde het Brusselse rapkanon aan binnenkort uit te pakken met nieuw werk, vorige week was er de virtuele babyshower van Qalf Infinity, zijn vijfde album alweer. Op les réseaux sociaux had hij overigens al een tijdje op nieuwe muziek gezinspeeld. Op z'n Damso's, door mysterieuze berichten als '#28' de wereld in te sturen. De rapper hult zich doorgaans in stilzwijgen, maar verstopt ook al jaren aanwijzingen in songteksten en Instagramposts. Zijn fans zijn er tuk op om die cryptische boodschappen te ontcijferen.

...

Damso is een man van zijn woord. Midden april kondigde het Brusselse rapkanon aan binnenkort uit te pakken met nieuw werk, vorige week was er de virtuele babyshower van Qalf Infinity, zijn vijfde album alweer. Op les réseaux sociaux had hij overigens al een tijdje op nieuwe muziek gezinspeeld. Op z'n Damso's, door mysterieuze berichten als '#28' de wereld in te sturen. De rapper hult zich doorgaans in stilzwijgen, maar verstopt ook al jaren aanwijzingen in songteksten en Instagramposts. Zijn fans zijn er tuk op om die cryptische boodschappen te ontcijferen.Toen William Kalubi, alias Damso, afgelopen september QALF uitbracht (waarmee hij op de releasedag de meest beluisterde artiest ter wereld op Spotify was - vóór Juice Wrld, Pop Smoke en Drake) merkten fans in de verpakking van het album een cijfercombinatie ('28.04') en een reeks Griekse letters op. Hints dat Damso op 28 april zou vervolledigen waarmee hij op Ipseité (2017) was begonnen: het Grieks alfabet. Zijn communicatie heeft tot dusver aardig gewerkt, zowel commercieel als artistiek. Van de vier albums die hij sinds 2016 al heeft uitgebracht, is er geen enkel dat niet met goud, platina of diamant is bekroond. Op basis van de eerste (en enige) luistersessie die op voorhand voor de pers was georganiseerd, durven we te voorspellen dat Damso's boerenjaren nog niet voorbij zijn.Op QALF eindigde Damso naar eigen zeggen rechargé, opgeladen nadat zijn eerdere werk in het teken had gestaan van nwaar - een samentrekking van noir en zwaar, wat in zijn wereld synoniem staat voor het harde leven. Op QALF was Damso tot rust gekomen. Hij was er toen twee jaar tussenuit geweest en je hoorde dat hem dat deugd had gedaan. Op QALF Infinity boort de Brusselaar nu opnieuw zijn sombere gedachten aan.Geen zwoele r&b op QALF Infinity, zoals single 911 vorig jaar. Ook de Afrikaanse invloeden blijven aanvankelijk achterwege. Infinity staat wel vol uppercuts van songs, zoals TheVie Radio en Zwaar, rap op z'n Yeezus. Het merendeel van de tijd praat Damso over zijn problemen, de liefde en algemener een leven dat zijn beloftes niet vervult. Alsof het succes en de erkenning niets ten goede veranderd hebben. Integendeel. Op Peur d'être sobre vraagt Damso zich af hoe hij de wereld zou kunnen verdragen zonder te roken of 'boire autant que moi'. Het probleem is dat 'l'alcool ne me fait plus rien', rapt hij op Chialer, een duo met Brussels raptalent YG Pablo.Het goede nieuws is dat het muzikale plaatje niet defaitistisch oogt. Meer nog: de instrumenten lijken meer en meer het pleit te winnen van de bulderende beats. De meeste tracks - luister bijvoorbeeld naar Vantablack - veranderen regelmatig van koers en nemen zelfs andere gedaantes aan. Morose, geproduceerd door Ikaz Boi, eindigt met een radiovriendelijke saxofoonsolo, terwijl hetzelfde instrument op Chialer eerder een schemerende rol inneemt. Passion wordt dan weer op gang getrokken door een gospelkoor. Het is ook het meest verhalende nummer op de plaat, waarin Damso terugblikt op zijn parcours, van opgepikt worden door de Franse sterrapper Booba tot de heisa over het WK-nummer dat hij zou maken, toen hij in een mediastorm terechtkwam. 'La vie de star est une vie carcérale de luxe', rapt hij daarover.Op Vivre un peu, waarop je de stem van zijn zoon hoort, vervolgt hij: 'Je ne regrette pas ce que j'ai, ou alors peut-être un petit peu.' Al beweert hij op die track, waarmee hij zijn Grieks alfabet afsluit: 'Les bons moments sont rares dans la célébrité.' Op Youvoi ten slotte, een bonustrack, laat hij eindelijk wat licht binnen. Met afropop à la nigériane experimenteert de rapper met een nieuwe klankkleur, al blijft hij tekstueel een licht schijnen op zijn donkere dagen. Nwaar, c'est nwaar.Vertaling en bewerking: Elmo Lê van.