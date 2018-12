Daan Stuyven fluit cultband Dead Man Ray opnieuw samen

Het is op een trouwfeest dat zanger Daan Stuyven en de toen net uit dEUS gestapte gitarist Rudy Trouvé elkaar in de tweede helft van de jaren negentig voor het eerst tegen het lijf liepen. In enigszins beschonken toestand besloten ze af te spreken voor een jamsessie. Hun eerste probeersel - 'iets tussen intellectualistische punk à la This Heat en folk genre Penguin Café Orchestra, verknipt aan de hand van technotechnieken', dixit Trouvé - stond in een halfuur op tape en is nog altijd een Belgische culthit van jewelste: Chemical.

Om de cut and paste-songs van Dead Man Ray naar het podium te vertalen werden extra gitarist Elko Blijweert (een kompaan van Trouvé bij Kiss My Jazz) en drummer Herman Houbrechts (bekend van Nemo) aan boord gehesen. Producer en keyboardspeler Wouter Van Belle vervolledigde de line-up die in 1998 debuutalbum Berchem afwerkte. Dat bracht hen naar Nederland, Frankrijk en Zwitserland. En naar de BBC, waar ze een sessie mochten spelen bij wijlen John Peel, de legendarische radiomaker die te boek staat als de ontdekker van Bowie en Radiohead.

Houbrechts verliet wat later de band om Songs from a Bad Hat (2001) van Mauro Pawlowski in te blikken in de VS. Hij werd op de tweede Dead Man Ray-plaat Trap (2000), een soort muzikale remake van de gelijknamige sixtiescultfilm met Bobbejaan Schoepen, vervangen door Karel De Backer. Er volgden nog een meer dan 20 tracks tellende ep genaamd Marginal (2001) en een derde plaat Cago (2002), opgenomen in Chicago bij Nirvana- en Pixies-producer Steve Albini. En daarna hield Dead Man Ray het voor bekeken.

Tot nu dus. Met EEN, in gelimiteerde oplage verkrijgbaar op vinyl, staat Dead Man Ray na zestien jaar plots op uit de doden. De ep, op Herman Houbrechts na door de volledige oorspronkelijke bezetting ingeblikt, is de voorbode van een langspeler die gepland staat voor maart 2019, en een tournee die van start gaat in de lente en halt houdt in de AB op 25 april. Wordt ongetwijfeld chemical.