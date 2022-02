De Franse Crystal Murray blijkt een geboren artiest, singer-songwriter, mode-icoon en labelbaas ineen.

Leeftijd: 20

Crystal Murray ging als kind niet op vakantie, ze ging op tour. Als dochter van een Afro-Amerikaanse jazzsaxofonist en een Frans-Spaanse muziekmanager groeide de Française op in de muziekindustrie. Van jongs af aan was ze begeesterd door soul, gospel en jazz. Op haar dertiende bestormde ze de modewereld met haar vrienden van het collectief Gucci Gang, waarmee ze een influencer werd, samenwerkingen met Converse and Beats by Dre scoorde, een feministisch platform oprichtte en als dj op hippe evenementen geboekt werd. In 2019 begon ze ook eigen nummers uit te brengen, die al snel werden opgepikt. Haar single Princess werd gebruikt in een campagne van Dior, in 2020 verscheen haar debuut-ep I Was Wrong en datzelfde jaar nog richtte ze haar eigen label Spin Desire op. Om maar te zeggen dat Crystal Murray op haar twintigste al een paar indrukwekkende carrièresprongen achter de rug heeft. Deze week dropt ze haar tweede ep Twisted Bases, waarop ze met techno, rock, trap en pop verderbouwt op haar fundering van jazz en soul en haar Afro-Amerikaanse, Spaanse en Franse achtergronden vermengt. De uitkomst klinkt zo'n beetje alsof Rihanna, Missy Elliott, FKA Twigs, Kelela en Betty Davis mee de studio in zijn gedoken. Eén tip: kijk haar passage op het YouTubeplatform Colors en u bent stante pede geïntrigeerd. Een willekeurige quote: 'Zestigjarige witte mensen denken dat de muziekindustrie hetzelfde is als twintig jaar geleden. Ze hebben regels, maar ik denk dat die regels een update nodig hebben. En ik vind dat wij, artiesten van kleur en jonge artiesten, diegenen moeten zijn die de regels herschrijven.'