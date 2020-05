Zoals zo veel Belgische artiesten zag het Antwerpse trio KRANKk zijn voorjaars- en zomerplannen in duigen vallen door de coronapandemie. Laten we er een remixdraai aan geven, dachten ze. Met úw hulp.

Sinds KRANKk eind 2019 de Red Bull Elektropedia Award voor most promising artist heeft gewonnen, hebben de heren alles in stelling gebracht om hun door dubstep, UK garage en footwork geïnspireerde tracks de wereld in te knallen met hun debuutalbum Dark. Alleen bleek de releasedatum in maart wel erg ongelukkig gepland. 'Vrijdag de dertiende, hét grote cliché, maar vooral: ook de eerste dag van de lockdown', zegt drummer Thomas Geysen. 'Niet alleen onze releaseconcerten maar de hele promo voor het album viel in het water.' Maar de vastberadenheid bleef. Om in deze quarantainetijden toch hun bereik te vergroten bedachten ze een plannetje. 'Nu iedereen toch vooral binnen zit, stellen we onze track Everybody's Sick open voor een remixwedstrijd', legt toetsenist Aram Abgaryan uit. 'Iedereen die wil, kan met de originele samples aan de slag. Het winnende resultaat verschijnt samen met remixes van enkele gerenommeerde producers dit najaar op een ep. Dat leek ons een ideale manier om artiesten te stimuleren om creatief bezig te blijven en tegelijk onze community verder uit te bouwen.' Toepasselijke titel ook, Everybody's Sick.Aram Abgaryan: Die track is nochtans níét geïnspireerd door het coronavirus. (lacht) De stemsample komt uit een documentaire over het Amazonewoud waarin een of andere rastaman zijn filosofieën over onze maatschappij, ziektebeelden en de farma-industrie uiteenzet. Ter inspiratie: ken je tracks waarvan de remix beter is dan het origineel? Abgaryan: Goh, ik denk bijvoorbeeld aan de versie die Floating Points gemaakt heeft van Skepta's Back to Basics. Die heeft veel meer energie. Of Everyday van Rusko, dat een hit geworden is dankzij de remix van Netsky. Een remix maken moet je eigenlijk zien als een bouwdoos: je krijgt alle blokken kant-en-klaar ter beschikking en je mag ze naar believen in en op elkaar schuiven. Hoe blijven jullie zelf creatief bezig in deze periode? Thomas Geysen: We maken momenteel deel uit van een Europees project, het Creative Accessibility Network, dat liveshows toegankelijker moet maken voor mindervaliden. Daarin werken we samen met verschillende zintuigexperten, om naast geluid ook geur, smaak, zicht en aanraking een prominente plaats te geven in concerten. De workshops zijn nu uitgesteld, maar we doen verder via Zoom. En welke geur moet ik me voorstellen bij KRANKk? Abgaryan: Iets oosters, misschien? Een beetje kruidig... Geysen: En zoet, want we zijn alle drie héél zoete jongens! (lacht)