Crammerock zet maandag een reeks namen op de affiche van het festival, dat op 3 en 4 september zal doorgaan. Onder meer Arsenal en Tourist LeMC krijgen in de staart van het festivalseizoen 2021 gezelschap van de legendarische Nederlandse popgroep Doe Maar.

De organisatie moest vorig jaar de editie van Crammerock schrappen maar dit jaar komt er dus wel een festivalweekend in het Oost-Vlaamse Stekene. Al zullen er nog steeds een reeks coronaregels van kracht zijn. 'De invoering van het Covid Safe Ticket, de hoge vaccinatiegraad die tegen Crammerock bereikt zal zijn maken een veilige editie mogelijk dit jaar', zegt de organisatie. Er komt geen beperking van het aantal bezoekers, zoals bij de Lokerse Feesten.

De Nederlandse band Doe Maar, gekend van hits als Doris Day, Is Dit Alles, De Bom, Sinds een dag of twee en Nederwiet stapt vrijdag op het podium. Die dag geeft ook de Belgische popgroep Arsenal een optreden en zaterdag staat Tourist LeMC op de agenda. De organisatie heeft in totaal 23 namen gestrikt, onder wie ook internationale sterren als de Britse bands Suede en The Kooks.

De ticketverkoop voor Crammerock start woensdag. In 2019 zakten 35.000 bezoekers af naar het Oost-Vlaamse festival.

