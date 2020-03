De Amerikaanse muzikant Kenny Rogers is op 81-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. Rogers gold als één van de meest succesvolle countryzangers in de VS.

In de jaren zeventig en tachtig had Rogers een resem hits, zoals onder meer 'The Gambler', 'Lady' of 'Islands In the Stream'. Rogers won drie Grammy awards en verkocht meer dan 120 miljoen platen.

Naast zanger was hij ook acteur, auteur, fotograaf en zakenman.

Hij overleed thuis, omringd door zijn familie, en zal wegens de coronacrisis worden begraven in intieme kring. Later volgt een uitgebreidere herdenking, aldus nog de familie.

Islands In The Stream

The Gambler

Lady

