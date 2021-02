Op vrijdag 19 maart begint Leuven Jazz, en dat zullen Leuvenaars geweten hebben, want de beiaardconcerten zullen overal te horen zijn.

Vorig jaar werd de editie van Leuven Jazz nog geannuleerd om gekende redenen, dit jaar staat het festival er opnieuw, in een omgebouwde versie weliswaar. Vrijdag 19 maart wordt de aftrap gegeven met een gratis beiaardconcert in de Leuvense Universiteitsbibliotheek. Tot en met 27 maart wisselen in totaal vier beiaardconcerten elkaar af met online jazzsessies van bekende en mindere bekende artiesten, met als hoogtepunt de Amerikaanse pianist Fred Hersch.

'Ik ben zeer blij dat de jazzpartners, onder leiding van ons stedelijk cultuurhuis 30CC, opnieuw de veerkracht van de cultuursector tonen', zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). 'Deze online editie mag dan wel zonder rechtstreeks contact zijn, toch zal je kunnen genieten van een fraaie selectie aan Belgisch talent, met de internationale topper Fred Hersch erbovenop. Dankzij de swingende bijdrages door drie van onze Leuvense beiaarden, zal je Leuven Jazz bovendien in heel de stad kunnen horen.'

Op de 'Opening Night' van Leuven Jazz, op zaterdag 20 maart, staat het streaming concert van Fred Hersch op het programma. Die avond zijn er nog drie concerten online te bekijken. De rest van de week volgen drie beiaardconcerten, op verschillende locaties in de stad, en een concert van pianotrio Too Many Fish. Afsluiten doet pianiste Eve Beuvens met een online soloconcert op 27 maart.

Alle concerten zijn gratis te volgen, enkel de 'Opening Night' en het concert van Eve Beuvens zijn betalend. In maart en april biedt Leuven Jazz nog vijf streaming concerten aan. De vijf meest recente winnaars van de 'B-Jazz International Contest' zullen elk een online set spelen. In mei staat er daarnaast nog een deel van het festival gepland. Als de coronamaatregelen het toelaten, hoopt Leuven Jazz dan opnieuw concerten met publiek te mogen organiseren. Bekende namen als Dans Dans en An Pierlé doen daarvoor al de ronde.

