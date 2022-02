Rock Werchter en Tomorrowland hebben dinsdag een eerste lading namen gelost van artiesten die zullen optreden op het "CORE Festival" dat ze samen eind mei organiseren in Brussel, aan de voet van het Atomium.

Daarbij zitten onder anderen Action Bronson, Caribou, Celeste, Cellini, The Blaze, DJ Harvey, Jamie xx, MEUTE, Mura Masa, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Ross From Friends en Sylvie Kreusch.

Het CORE Festival vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei in het Brusselse Ossegempark. De organisatoren beloven verspreid over vier podia een 'eclectische mix met quality indie, electronica, hyperpop en alternative dance'. Ze willen tot 25.000 bezoekers per dag verwelkomen.

De voorverkoop start woensdag om 11 uur, de algemene ticketverkoop volgt een dag later. Een dagticket is er vanaf 67 euro en een weekendticket vanaf 123 euro.

Daarbij zitten onder anderen Action Bronson, Caribou, Celeste, Cellini, The Blaze, DJ Harvey, Jamie xx, MEUTE, Mura Masa, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Ross From Friends en Sylvie Kreusch.Het CORE Festival vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei in het Brusselse Ossegempark. De organisatoren beloven verspreid over vier podia een 'eclectische mix met quality indie, electronica, hyperpop en alternative dance'. Ze willen tot 25.000 bezoekers per dag verwelkomen.De voorverkoop start woensdag om 11 uur, de algemene ticketverkoop volgt een dag later. Een dagticket is er vanaf 67 euro en een weekendticket vanaf 123 euro.