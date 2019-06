Vijf sterren voor Wilco in de AB? Doe ons maar het hele melkwegstelsel!

5 star star star star star

Mocht u er nog aan twijfelen: Wilco is zo'n band die werkelijk álles aankan en zich al jaren op het topje van zijn kunnen bevindt. Het eerste van zijn twee concerten in de AB was er dan ook één om in te lijsten: twee uur niets dan inspiratie, veelzijdigheid, vakmanschap en magie.