Vampire Weekend had iets vaker zijn tanden mogen laten zien in de AB

Michael Ilegems Muziekcoördinator Knack Focus & Coördinator KnackFocus.be

Sorry, Robert Pattinson: te oordelen naar de volle AB die hij maandagavond voor zich kreeg, is Ezra Koenig nog altijd de favoriete vampier van elke rechtgeaarde hipster. Hij en zijn kompanen van Vampire Weekend tekenden in Brussel voor een gevarieerd concert, al flirtten ze ook héél af en toe met de gezapigheid.

© Getty Images

Zeven muzikanten waaronder twee drummers annex djembéspelers en een springerige gitarist in oranje bretellen: Vampire Weekend, de indierockband rond posterboy Ezra Koenig die dit jaar ontwaakte uit een zes jaar lange winterslaap, telt live tegenwoordig even veel leden als de CD&V kandidaat-voorzitters. Al een geluk dat hun muziek nog altijd progressief klinkt - of toch op zijn minst gevarieerd.

