Tieneridool Billie Eilish toont zich in Brussel een spin met vele poten

Een miljard views op YouTube voor al haar officiële clips samen. 32 miljoen luisteraars per maand op Spotify. Meer dan 13 miljoen volgers op Instagram. De online-aanhang van Billie Eilish Pirate Baird O'Connell is duizelingwekkend groot. Reken daar de shout-outs van onder meer Dave Grohl bij, die haar 'de nieuwe Kurt Cobain' noemde, en u weet: Billie Eilish is de meest gehypete tiener van het moment.

