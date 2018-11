Steak Number Eight wordt Stake met een ziedend geboortefeest in Vooruit

Op zijn blote voeten sjokt zanger Brent Vanneste door de asse die uit de lucht is komen dwarrelen. Helwitte letters blokletteren STAKE over de hele breedte van het podium. Dacht er echt ook maar iemand dat de gasten van Steak Number Eight ermee zouden ophouden?