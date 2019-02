Ólafur Arnalds in het Koninklijk Circus: collectieve vervoering met een vleugje AI

Ólafur Arnalds is al ruim een jaar op tournee en concerteerde in die tijd al drie keer in ons land. Ook nu liep het Koninklijk Circus weer helemaal vol, wat aangeeft hoezeer de elegische composities van de jonge IJslander het publiek blijven raken en overweldigen.