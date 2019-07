4 star star star star star

Ja, Woody, de houten indiaan uit de sigarenwinkel, kreeg weer een plek op het podium. Ja, Neil Young stond, samen met zijn muzikanten, vaak weer te spelen op één vierkante meter. En ja, zoals een echte rock-'n-rollsjamaan wist hij zijn publiek weer moeiteloos in vervoering te brengen.

Op het eerste gezicht, lijkt het vreemd dat Neil Young dezer dagen weer de hort op gaat met Promise of the Real. In de VS en Canada toerde hij eerder dit jaar nog met Crazy Horse, de band waarmee hij precies een halve eeuw geleden de klassieker Everybody Knows This Is Nowhere opnam en die hij sindsdien op gezette tijden voor zijn kar spande. Met dat trouwe driespan, waarin Nils Lofgren intussen gitarist Frank Sampedro heeft vervangen, heeft Young ook net een nieuwe langspeler ingeblikt (werktitel: Pink Moon). Het album is aangekondigd voor september en is volgens Dinosaur Sr het meest gevarieerde uit zijn lange carrière.

