Mumford & Sons leerden het publiek hoe je f.e.e.s.t.j.e spelt op Rock Werchter

3 star star star star star

Een groep die erin slaagt enkele duizenden toeschouwers uit volle borst 'I really fucked it up this time' te doen zingen, mag bijna vanzelf op onze sympathie rekenen. Ook al heet ze Mumford & Sons.

Mumford & Sons op Rock Werchter 2019

Het had net zo goed een transportbedrijf kunnen zijn, maar tegenwoordig associeert u de naam Mumford & Sons uiteraard met de Britse band die van zwierige folk weer een populair genre heeft gemaakt. Vroeger kon u voor hun combinatie van akoestische banjowijsjes en bluegrass uitsluitend in de pub terecht. Gisteravond mochten Marcus Mumford en zijn kornuiten hun tiende verjaardag als combo vieren als afsluiter van een groot festival als Rock Werchter, waar ze overigens al voor de derde keer te gast waren. Het leven kan soms verbazende wendingen nemen.

