De hippevogeldag, gecureerd door Fulco Ottervanger en Lander Gyselinck, was wisselvallig maar bij momenten heel intens.

De Beren Gieren: ode aan het zwellichaam

'Jazz die met een gammele zeepkist een heuvel afjakkert en giechelt wanneer een snijtand sneuvelt', zo omschreven wij de demo van De Beren Gieren tien jaar geleden in Knack. Het mag een wonder heten dat de Gentse band een decennium later niets aan scherpte heeft ingeboet. Fulco Ottervanger (piano), Lieven Van Peé (contrabas) en Simon Segers (drums) blijven knutselen met touw en spuug, en het resultaat blijft verrassen.

...