Na een dag met het jonge geweld en eentje waarin het experiment naar de voorgrond geschoven werd, was het tijd voor een meer klassieke jazzdag. Daar had het publiek duidelijk nood aan, met zomaar even vijf staande ovaties op rij. Mooi voor de muzikanten, al was lang niet alles van dat duizelingwekkende niveau.

Wie de Belgische jazz op de voet volgt, weet dat rietblazer Toine Thys garant staat voor kwaliteit. De Brusselaar is een bruggenbouwer die voortdurend op zoek is naar nieuwe samenwerkingen, en met OVERSEAS <<TAMAM MORNING>> feat. Harmen Fraanje (***) heeft hij een internationaal project te pakken waarin hij klanken en temperamenten uit verschillende windhoeken bij elkaar brengt. Thys vormt de centrale as met de Egyptische oedspeler Ihab Radwan, de Braziliaanse percussionist Zé Luis Nascimento kleurt daar behendig rond en de Luxemburgse celliste Annemie Osborne zorgt voor het kamermuziekelement. Net als op album Tamam Morning was ook de Nederlandse pianist Harmen Fraanje van de partij, en dan weet je dat de muziek ver wegblijft van epateren en bruuskeren.

...