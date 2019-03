Isbells in Het Depot: herboren groep ligt niet langer aan het infuus

4 star star star star star

Enkele jaren was het zo stil rond Isbells dat we ons afvroegen of de groep nog wel bestond. Maar zie, begin deze maand kwam het vijftal plots aankloppen met het nieuwe Sosei, en op het podium klinken Gaëtan Vandewoude en zijn vrienden dezer dagen vitaler dan ooit.

Isbells in Het Depot © Yvo Zels