3 star star star star star

Met MAGADALENE heeft de Zuid-Londense FKA twigs zonder twijfel één van de opmerkelijkste platen van dit jaar afgeleverd. Haar passage in het Koninklijk Circus wekte dan ook hoge verwachtingen. Jammer dus dat in haar theatrale show de muziek tot bijzaak werd herleid.

Vijf jaar was het al geleden sinds Tahlia Barnett, alias FKA twigs, de aandacht trok met LP 1, haar futuristische langspeeldebuut vol naar avantgarde neigende, glitchy elektro die menigeen de oren deed spitsen. Hier was een artieste opgestaan die alle conventies aan haar laars lapte en voluit koos voor het experiment. Intussen werd Barnetts leven echter drastisch door elkaar geschud. Door haar romance met Twilight-acteur Robert Pattinson werd ze voer voor de roddelkolommen in de Britse tabloids en kreeg ze heel wat racistische commentaren te slikken. Toen in 2017 een einde kwam aan de relatie en ze als een hoopje ellende achterbleef, diende ze ook nog eens een zware operatie te ondergaan, waarbij zes tumoren van haar baarmoeder werden verwijderd.

...