Father John Misty in de Roma: cynische rokkenjager met een dosis zelfspot

Wat een geluk dat we niet op mannen vallen, of we waren in de Roma een keer of vier in katzwijm gevallen - de eerste keer na exact vijfenhalve song, wanneer Father John Misty in Total Entertainment Forever even met de hand in de zij rond zijn microfoon krult en dan dartel wegwandelt. Niet gelogen: vooraan kreeg een kransje vrouw pardoes een eisprong.

...